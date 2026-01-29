Die Debatte um die Erhöhung der Kitabeiträge könnte schwerwiegende Folgen für das Jahr 2026 haben. Der Sparplan Stendals droht zu scheitern. Wenn das passiert, folgt die Handlungsunfähigkeit.

Während im Januar 2026 in Stendal die Schneeberge wachsen, versinkt die Stadt in einer Finanzkrise.

Stendal. - Es muss noch viel passieren, damit die Stadt Stendal nach dem 9. Februar nicht zum Stillstand kommt. Dann entscheiden die Mitglieder des Stadtrates über den Haushalt sowie den Sparplan (Haushaltskonsolidierungskonzept) der Stadtverwaltung. Knackpunkt ist die geplante Erhöhung der Kitabeiträge.