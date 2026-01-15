Blackout in der Altmark Zehn Tage lang fast ohne Strom in Stendal

Das Licht ist aus, nur vereinzelt funktionieren Steckdose: Warum Mieter der Adam-Ileborgh-Straße in Stadtsee Probleme mit der Energieversorgung hatten.

Zehn Tage lang fast ohne Strom in Stendal

Mieter der Adam-Ileborgh-Straße in Stendal saßen mehrere Tage im Dunkeln. Nur einzelne Steckdosen funktionierten.

Stendal - Plötzlich ist es am Sonnabend, 3. Januar, dunkel in einigen Wohnungen in der Adam-Ileborgh-Straße in Stendal geworden. Der Strom ist größtenteils ausgefallen. Über Tage funktionieren nur einzelne Steckdosen, Licht und Aufzüge funktionieren nicht.