Photovoltaik Tangerhütte macht den Weg frei für große Solarparks

Der Stadtrat in Tangerhütte hat den Weg frei gemacht für größere Solarprojekte (orientiert wird derzeit auf bis zu 50 Hektar) in der Region. Die warteten bisher auf einen angekündigten Kriterienkatalog, der für einen einheitlichen Umgang mit potenziellen Solar-Investoren in der Einheitsgemeinde sorgen soll.