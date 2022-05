Tangerhütte will Wohnhaus abreißen, ohne Eigentümer zu sein - Stadtrat legt Veto ein

Tangerhütte - Die seit Jahren leerstehenden Objekte in der Ortsmitte von Schelldorf sorgten wiederholt für Diskussionen im Stadtrat in Tangerhütte. Sie sollen für ein schöneres Ortsbild verschwinden. Doch so einfach ist das nicht. Auch wenn sich die Ortschaft an der Elbe das schon länger wünscht.