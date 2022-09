Tangerhütte: Zwei Uetzer sind stolze 70 Jahre bei der Feuerwehr

Manfred Mielke ist 90 Jahre alt, Horst Behrend 86. Beide sind seit 70 Jahren Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in ihrem Heimatort Uetz – so lange wie die englische Königin auf dem Thron saß. Was die Feuerwehr für sie bedeutet, das haben sie bei der Jahreshauptversammlung der Uetzer Ortswehr erzählt.

Uetz - 16 Jahre jung war der heutige Hauptbrandmeister Horst Behrend, als er in Uetz zur Feuerwehr kam. Für den angehenden Former in der Eisengießerei in Tangerhütte gab es damals gar nicht viel zu überlegen, „das gehörte einfach dazu“, sagt er und blickt weiter zurück.