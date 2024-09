Wer in Tangermünde mit seinem Wohnmobil am Tanger Stopp machen will, wird künftig automatisch empfangen.

Tangermünde. - Wer mit Wohnmobil oder Wohnwagen durch die Lande reist, lernt Stellplätze der unterschiedlichsten Art kennen. Das Areal in Tangermünde am Tanger wird aktuell fit gemacht für die Zukunft. Moderne Standards sollen her.

Seit Anfang dieses Jahres ist nicht mehr die Stadt Tangermünde Eigentümerin des Caravanplatzes am Tanger. Der Unternehmer Björn Thomas hat ihn übernommen und zeitgleich in unmittelbarer Nachbarschaft ein Iglu-Camp mit zehn Iglus als Feriendomizil eröffnet.

Während den Gästen in den Iglus modernster Komfort geboten wird, sie selbst im Winter in diesen kleinen Holzhäusern, die Platz für zwei bis vier Personen bieten, einen beheizbaren Ferienort finden, ist der Caravanplatz selbst noch recht spartanisch.

Die Wasserver- und -entsorgung muss an einer entsprechenden Vorrichtung am Rande des Platzes erledigt werden. Strom bekommen die Camper über Verteilerkabel. Die Kassierung erfolgt händisch durch einen Angestellten, der mehrmals am Tag vor Ort ist.

Vor wenigen Tagen gab es auf der Zufahrt zum Caravanstellplatz eine Baustelle. Erste Arbeiten für das digitale Check-in. Induktionsschleifen wurden unter dem Pflaster verlegt. Dann wurde die Pflasteroberfläche wieder verschlossen. „Damit sind wir zum Burgfest mit den Arbeiten erst einmal durch“, sagt Björn Thomas auf Nachfrage. Und die Vorbereitungen seien abgeschlossen, damit im nächsten Schritt die Schrankenanlage und das Terminal aufgebaut werden können.

Läuft alles nach Plan, dann könnten die ersten Caravantouristen Ende Oktober digital einchecken. Dann ist zu jeder Zeit ein Ein- und Auschecken möglich, ohne dass Personal vor Ort sein und kontrollieren muss.

Und nicht nur das: „Sie können künftig über dieses Terminal auch Strom dazubuchen“, macht der Unternehmer deutlich. Bislang erfolge die Abrechnung pauschal. Mit der Digitalisierung und der entsprechenden Installation von zehn Stromsäulen für jeweils vier Abnehmer könne jeder Besucher selbst entscheiden, ob er mit dem eigenen Strom im Mobil auskomme oder sich an das Stromnetz vor Ort anschließen möchte. „So ist es eine faire Sache. Jeder zahlt das, was er tatsächlich verbraucht“, beschreibt Thomas die künftigen Bedingungen. Ob die Steuerung der Säulen über Funk oder Bluetooth geregelt werden könne, müsse noch getestet werden.

Zur Auslastung der 40 Stellplätze auf dem Platz am Tanger sagt Björn Thomas mit Blick auf die vergangenen acht Monate: „Wir sind zufrieden mit der Resonanz.“ Mit der demnächst aktiven Digitalisierung und der Umsetzung weiterer Pläne an diesem Ort möchte er die Attraktivität dieses Stellplatzes weiter steigern.

Seit dem Frühjahr betreibt der Unternehmer aus Parey in Tangermünde am Tanger auch das Iglu-Camp – eine kleine Ferienhaussiedlung in ganz anderem Stil. Die zehn Ferienhäuser in Iglu-Optik, hergestellt aus Holz und mit mehrlagigen Holzschindeln aus Espe verkleidet, wurden in Estland hergestellt. Mit allem eingerichtet, was in ein Ferienhaus gehört, bietet sich ein Aufenthalt an diesem Ort für mehr als nur ein oder zwei Tage an. Björn Thomas sagt: „Wir haben bisher ein tolles Feedback bekommen. Und mit der Auslastung sind wir sehr zufrieden.“ Mit den Nutzern des Skateplatzes in unmittelbarer Nachbarschaft würde es keine Sorgen mehr geben. „Hier sind wir mit den Verantwortlichen in einem guten Kontakt“, gibt der Unternehmer zu verstehen.

Nicht nur die Zusammenarbeit in der Vergangenheit mit der Stadt Tangermünde lobt Björn Thomas. Auch während der jüngsten Bauarbeiten habe es kurzfristig eine Lösung mit Hilfe der Kommune gegeben „Freundlicherweise hat die Stadtverwaltung Tangermünde uns während der Bauarbeiten den Zugang über den Parkplatz ermöglicht, so dass wir keinen Camper nach Hause schicken mussten“, sagt Ingo Januszewski, Mitarbeiter im Unternehmen und als Tangermünder regelmäßig vor Ort.