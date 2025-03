Tangermünde. - Eine neue Rettungswache sollen die Mitarbeiter der Johanniter-Unfallhilfe, die in Tangermünde ihren Arbeitsort haben, am 1. August beziehen können. Der symbolische Spatenstich für diesen Neubau in der Arneburger Straße wurde am Freitagmittag mit einem Großaufgebot an Verantwortlichen vollzogen.

