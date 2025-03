Tangermünde. - „Fährmann, hol über: Geschichte der Fähren in der Altmark“ ist der Titel der ersten öffentlichen Veranstaltungen zum 30. Geburtstag des Kultur- und Museumsvereins Tangermünde. Sie findet am Donnerstag 3. April, um 17 Uhr in der Salzkirche von Tangermünde statt. Der Eintritt ist frei.

Antje Reichel aus Havelberg wird in die Geschichte dieser historischen Flussüberquerungen entführen.

Sie wird darüber berichten, wann in der Geschichtsschreibung der Altmark erstmals Fähren erwähnt werden, wann es an welchen Orten entlang der Elbe wie viele und vor allem welche Art von Fähren es gab. Immerhin war und ist die Fähre bis heute das einzige schnelle Transportmittel, um von der einen Seite des Flusses auf die andere zu gelangen. Brücken gibt es lange nicht so viele wie Fähren. Wären die Menschen nur auf die Brücken angewiesen, so blieben die Menschen links und rechts des Flusses beinahe unverbunden. Denn wer nimmt schon gern einen 50 Kilometer oder noch weiteren Weg auf sich, um seinen „Nachbarn“ zu besuchen, der eigentlich nur zehn Kilometer Luftlinie oder weniger entfernt lebt?

Antje Reichel wird ihr Publikum mitnehmen in den Wandel und die Entwicklung dieser Art von Wasserfahrzeug. Auch werden Fährleute gezeigt und benannt werden, die in der jüngsten Vergangenheit dafür verantwortlich waren, dass es immer eine Verbindung über den Fluss zwischen Ost und West gegeben hatte.