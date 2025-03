Die Anlage zur Stromspeicherung in Tangermünde soll das Stromnetz stabil halten und Schwankungen ausgleichen. Es ist die erste im Landkreis Stendal und die dritte im Land Sachsen-Anhalt.

Tangermünde hat einen Großstromspeicher am Stadtrand

Im Langensalzwedeler Weg von Tangermünde ist vor wenigen Wochen diese Stromspeicheranlage in Betrieb genommen worden.

Tangermünde. - Am Langensalzwedeler Weg in Tangermünde ist ein Großbatteriespeicher mit einer Netzanschlussleistung von 15,8 Megawatt entstanden. Er wurde Ende 2024 an das Stromnetz der Avacon Netz angeschlossen.