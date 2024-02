Tangermünde. - Eine gigantische Fantasiestadt wächst seit Montag dieser Woche im Grete-Minde-Saal von Tangermünde in die Höhe. Die Schöpfer dieser Stadt sind größtenteils nicht älter als zehn oder zwölf Jahre.

Fantasiehäuser, Hochhäuser, Freizeitflächen, ein Stadion, Rutschen, kleine und große Autos, Busse, Bagger und Rettungswagen, eine Hochbahnstrecke und sogar ein Windrad gehören zum Bild des Fantasielandes im großen Saal der Kaiserstadt. Ferienkinder, die regelmäßig den Schülerklub nach der Schulzeit besuchen, sind während der ersten drei Ferientage dazu eingeladen, hier dabei zu sein. Etwa 30 von ihnen sind dieser Einladung gefolgt und sitzen täglich ab 10 Uhr bis zum Nachmittag an Tischen oder stehen direkt an der großen Platte, um ihren Ideen Ausdruck in Form von Objekten zu geben.

„Es ist sowohl möglich, einfach drauflos zu bauen als auch die Bausätze zu nutzen“, erzählt Samuel Kloft. Der Stendaler hat unzählige Kisten mit etwa 200.000 Legosteinen nach Tangermünde gebracht. Der Verein „Lebendige Steine“ ist nicht das erste Mal damit in der Kaiserstadt. Der Saal und die Einrichtung „Shalomhaus“ als Organisator sind ihm bekannt.

Hochkonzentriert sitzt unter anderem der zwölfjährige Jason an einem Tisch in der Ecke des Saals. „Gestern habe ich den Turm mit dem Hubschrauber gebaut“, sagt er und deutet auf die große Platte. Hier hat sein erster Bauerfolg bereits seinen Platz bekommen und wartet darauf, von weiteren Lego-Projekten eingerahmt zu werden. Während Jason dabei ist, den Bausatz einer Feuerwehrstation zusammenzustellen, macht Lukas sein ganz eigenes Ding. „Das ist mein Geist“, sagt er und präsentiert einen weißen quadratischen Turm.

Zwei Mädchen kämpfen sich derweil durch die Anleitung zum Bau von Pferdeställen. Wenn sie dabei Unterstützung brauchen, steht ihnen Schülerklubleiterin Angela Seibt zur Seite.

In das Lego-Projekt sind alle Mitarbeiter des Shalomhauses involviert. Sowohl Shalomhaus-Leiter Stefan Mettner als auch Streetworkerin Carola Schulz und Jugendklubleiter Fabian Lehmann sowie einige Jugendliche, die regelmäßig Gast im Jugendklub sind, helfen den Kindern, die Hilfe haben möchten.

Konzentrierte Atmosphäre

Bei all den Bauaktivitäten herrscht in dem großen Raum eine konzentrierte Atmosphäre. Hin und wieder kramen Kinder in den Legokisten nach passendem Nachschub. Doch ansonsten wird an den Tischen und der Platte dem Ziel entgegengearbeitet. Und das soll am heutigen Mittwoch um 16 Uhr der Öffentlichkeit präsentiert werden. Vor allem Eltern, Großeltern und Geschwister sind willkommen, sich das Ergebnis des dreitägigen Bauprojektes anzuschauen. Auch Bürgermeister Steffen Schilm (parteilos) wird dabei sein, wenn die kunterbunte Fantasiestadt vorgestellt wird.

Samuel Kloft hat für die Eröffnung noch eine Überraschung dabei. Die Vorbereitungen dafür hatte er gestern getroffen.