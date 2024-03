Seit fast 30 Jahren bringt die Verwaltungsberufsgenossenschaft Woche für Woche Menschen aus ganz Deutschland zu Seminaren in die Altmark. In Zukunft sieht das anders aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) mit Sitz in Hamburg prägt seit beinahe 30 Jahren das Bild in dem kleinen Tangermünder Ortsteil Storkau. Weshalb? Hier werden seit 1995 regelmäßig Seminare angeboten. Doch diese Ära ist bald zu Ende. Volksstimme-Reporterin Anke Hoffmeister sprach mit Annette Alvermann, Mitarbeiterin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, über die Zukunft am Standort Storkau. Wie weit sind die Bauarbeiten am neuen Schulungszentrum der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft in Hamburg vorangeschritten?Annette Alvermann: Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft und die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) haben im Juni 2023 Richtfest für das Präventionszentrum in der Hamburger Hafencity gefeiert.