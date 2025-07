Die Stadt Tangermünde und der Verein Shalomhaus haben sich mit ihren Ideen einen Platz auf der Prioritätenliste gesichert. Was das für die Zukunft bedeutet.

Das Wasser sprudelt am Grete-Minde-Haus von Tangermünde. Ein Platz zum Sitzen fehlt hier allerdings noch.

Tangermünde. - Mit gleich vier Projekten ist die Stadt Tangermünde in die neue Förderphase von Leader aufgenommen worden. Was das bedeutet und was mit dieser möglichen Förderung umgesetzt werden kann.