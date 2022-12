Tangermünde suche für Neubau nach dem idealen Kita-Standort

Tangermünde - Tangermünde ist beliebter Wohnort. Seit Jahren zieht es junge Familien, aber auch ehemalige Tangermünder zurück in die Heimat. Es wurde und wird viel gebaut. Eine Folge: Es ist schwierig, in der Stadt einen Kita-Platz zu bekommen. Aktuell stehen 25 Kinder auf einer Warteliste. 55 werden außerhalb der Stadt betreut. Deshalb will und muss die Kommune reagieren.