Raiffeisen bietet in Tangermünde Sprit zu jeder Tages- und Nachtzeit an.

Angebot an Autofahrer

Tangermünde. - Zwei Tankstellen verbleiben den Tangermündern, nachdem die Gulf-Tankstelle geschlossen wurde. Dass aber in der Nacht nicht mehr getankt werden kann, wenn man in Tangermünde angekommen ist und der Tank kurz vor leer steht, ist nicht richtig.

Die Raiffeisen-Tankstelle in der Stendaler Straße bietet seit Herbst 2023 einen Rund-um-die-Uhr-Service an. Darauf wies Raiffeisen-Vorstandsvorsitzender Thomas Grunwitz hin. Mithilfe des Tankautomaten, der einem Geldautomaten verblüffend ähnlich sieht, sei es möglich, seit mittlerweile fast anderthalb Jahren an dieser Stelle seinen Tank bis zu einem Wert von 120 Euro wieder aufzufüllen. Zu finden ist er unmittelbar neben der Eingangstür zum Tankstellenshop und dem darin integrierten Raiffeisenmarkt.

Seit Juni 2023 können auch Elektroautos auf dem Tankstellenareal innerhalb weniger Minuten mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt pro Stunde an einem sogenannten Hypercharger aufgeladen werden. Die erste Schnellladesäule in der Stadt gaben damals Thomas Grunwitz und Holger Meinen von den Stadtwerken Stendal an diesem Standort frei.

Mehr als 100.000 Euro investierten die Stendaler in dieses Angebot. Thomas Grunwitz stellte dafürdie Fläche zur Verfügung. Ist der Auto-Akku bei 20 Prozent, dann könne er innerhalb von 20 Minuten wieder auf 90 Prozent gebracht werden, sagte Holger Meinen damals bei der Übergabe der Ladesäule.