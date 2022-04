Tangermünde wächst: 2021 gab es seit vielen Jahren erstmalig wieder mehr Einwohner

Nach vielen Jahren gibt es mal wieder einen großen Schritt nach oben. Die Einwohnerzahl in der Kernstadt Tangermünde ist im Vergleich zum Vorjahr um 71 gewachsen. Insgesamt verzeichnet die Einheitsgemeinde ein Plus von 51 Bewohnern.

Die Zahl der Einwohner ist in Tangermünde im Jahr 2021 seit langer Zeit wieder gestiegen.

Tangermünde - Seit etlichen Jahren warten die Tangermünder auf den Aufwärtstrend. Es wurde und wird gebaut. Doch an den jährlichen Zahlen zu Jahresbeginn war das nicht zu erkennen. Statt einem Mehr an Bewohnern ging die Zahl Jahr für Jahr in kleinen Schritten immer weiter der 10.000er Marke entgegen.