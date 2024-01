Jüdische Familien in Tangermünde – Petra Hoffmann stellt ihre Forschungen in wenigen Tagen im Rahmen der Projektwoche „Denken ohne Geländer“ vor.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde/VS. - Über viele Jahre hat die Tangermünderin Petra Hoffmann zu jüdischen Familien in ihrer Stadt geforscht. Nun präsentiert sie ihre Ergebnisse, die in ein Buchprojekt und die Verlegung von Stolpersteinen münden. Tangermündes Bürgermeister Steffen Schilm (parteilos) lädt zu ihrem Bild-Vortrag am Dienstag, 23. Januar, um 18 Uhr in die Tangermünder Salzkirche ein.