Die Abgeordnete Kristin Heiß (Linke) brachte das Thema Krankenhaus Zerbst und das drohende Aus am 9. Oktober im Landtag zur Sprache. Sozialministerin Petra Grimm-Benne war vorbereitet. Was sagt sie zu den Plänen?

Andreas Dittmann (rechts) und Bernd Becker, Landesfachbereichsleiter Gesundheit und Soziale Dienste bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, im Schulterschluss gegen die Schließung der Zerbster Helios-Klinik.

Zerbst - Die drohende Schließung der Zerbster Helios-Klinik war am Donnerstag, 9. Oktober, auch Thema im Magdeburger Landtag. Die Abgeordnete Kristin Heiß (Linke), die selbst an der Demonstration am Mittwochnachmittag, 8. Oktober, vor dem Krankenhaus teilgenommen hatte, wollte von Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) wissen, welche Möglichkeiten die Landesregierung sieht, den Standort Zerbst in kommunaler Hand zu erhalten.