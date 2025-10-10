Krankenhaussterben Drohende Schließung der Helios-Klinik Zerbst auch Thema im Magdeburger Landtag
Die Abgeordnete Kristin Heiß (Linke) brachte das Thema Krankenhaus Zerbst und das drohende Aus am 9. Oktober im Landtag zur Sprache. Sozialministerin Petra Grimm-Benne war vorbereitet. Was sagt sie zu den Plänen?
Aktualisiert: 13.10.2025, 13:46
Zerbst - Die drohende Schließung der Zerbster Helios-Klinik war am Donnerstag, 9. Oktober, auch Thema im Magdeburger Landtag. Die Abgeordnete Kristin Heiß (Linke), die selbst an der Demonstration am Mittwochnachmittag, 8. Oktober, vor dem Krankenhaus teilgenommen hatte, wollte von Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) wissen, welche Möglichkeiten die Landesregierung sieht, den Standort Zerbst in kommunaler Hand zu erhalten.