Stendal - Die Ostertage rücken näher. Wer für seine Lieben noch eine Kleinigkeit sucht, wird im Medien-Punkt (ehemals Service-Center) der Volksstimme in der Hallstraße 51 fündig. Conny Göritz und Angela Rüdrich beraten zu den besonderen Angeboten – nicht nur für Zeitungsleser.

Kuscheltiere, ein Würfelpuzzle und Bastelbücher eignen sich als Ostergeschenk für Kinder. Als Lektüre für Erwachsene gibt es eine Auswahl unterhaltsamer sowie Ratgeber-Bücher zu Gesundheitsthemen, Steuern und Ernährung. Launige Bücher über Geburtsjahrgänge und regionale Lektüre ist ebenfalls erhältlich. Diese eignen sich wunderbar zum Verschenken, sollte für den nächsten Geburtstag noch ein Präsent fehlen.

Spielwaren und Bücher zu Ostern gibt es bei der Volksstimme in Stendal. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Wer einen Kurzurlaub mit seinem Lieblingsmenschen plant, für den eignet sich der Frühlingsreisegutschein „Momente der Erholung“, ein Kurzurlaub für zwei Personen. Der Gutschein kostet 239 Euro, je nach gebuchtem Arrangement, entspricht er jedoch einem Wert von bis zu 500 Euro, erklärt Conny Göritz.

Alle, die es länger in die Ferne zieht, können dort eine der vielfältigen Volksstimme-Reisen mit Bus, Flugzeug oder Schiff buchen. Von der Ostsee bis Amerika gibt es verschiedene Ziele zu entdecken. Für Volksstimme-Abonnenten gibt es besondere Angebote.

Tickets für Veranstaltungen und Handball und Fußball Spiele des 1. FC Magdeburg

Mit Bibertickets gibt es eine große Auswahl an Veranstaltungen – zum Beispiel für Handball und Fußballspiele etwa für den 1. FC Magdeburg. Aber auch für Tänzchentee am 11. April an der Hafenpromenade in Tangermünde, die 90er-Party am 4. April und die Osterparty am 19. April im Joker Club in Stendal. Vom Klassikkonzert bis zum Musical wie „König der Löwen“ und „Herkules“ können für Veranstaltungen deutschlandweit Tickets erworben werden.

Gut sortierte Vorsorgemappe im Medien-Punkt in Stendal erhältlich

Stark nachgefragt wird in Stendal die Vorsorgemappe. Der praktische Ordner enthält Tipps, Adressen und alle relevanten Informationen für den Notfall. In den Sektionen können Dokumente zu Finanzen und Vorsorgevollmachten bis hin zum Testament gesammelt werden, damit alles rechtzeitig geregelt und griffbereit ist.

Wer etwas verschicken möchte, kann dies mit dem privaten Post- und Paketdienstleister Biberpost tun. Marken für Briefe und Postkarten, die die Biberpost deutschlandweit ausliefert, können im Medien-Punkt erworben werden. Sie kosten 80 Cent pro Stück. Einschreiben und Pakete können ebenfalls über die Biberpost versandt werden. Der Briefkasten in der Hallstraße wird montags bis freitags um 15 Uhr geleert.

Info Der Medien-Punkt (ehemals Service-Center) der Volksstimme ist in Stendal in der Hallstraße 51 zu finden. Öffnungszeiten sind montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr.