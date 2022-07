Touristenhochburg Tangermünde - Warum die Kaiserstadt so beliebt ist

Die Volksstimme ging der Frage nach, warum Tangermünde bei Touristen so beliebt ist und hat die Urlauber in der Kaiserstadt befragt.

Tangermünde - Augenscheinlich ist Tangermünde die Touristenhochburg in der Altmark. Während sich hier die Urlauber mit Sommerhüten und Stadtkarten auf der Straße zu erkennen geben, sind sie in Stendal nicht so leicht zu finden. Die Volksstimme hat Touristen in Tangermünde befragt – und der Schein trügt: Viele legen in Tangermünde nur einen Stop auf ihrer Altmark-Tour ein und reisen weiter Richtung Stendal, Jerichow oder Havelberg.