Turn- und Sportfest in Leipzig 1983 - in Stendal treffen sich Ehemalige

Das Plakat zur XI. Kinder- und Jugendspartakiade 1987 in Leipzig.

Stendal - Ein Treffen von Teilnehmern am großen Turn- und Sportfest der damaligen DDR in Leipzig steht in Stendal bevor. Auch ehemalige Spartakiadekämpfer sind eingeladen. Noch kam man sich im Sportmuseum der Hansestadt anmelden.

Turnfestteilnehmern wird im Sportmuseum in Stendal unter Federführung von Siegfried Wille vorbereitet.

Das Logo vom Turn- und Sportfest 1983 in Leipzig. Foto: Siegfried Wille

Anfang August hatte Siegfried Wille in einem Volksstimme-Beitrag an das legendäre VII. Turn- und Sportfest vor 40 Jahren in Leipzig erinnert. Mit dem Hinweis auf ein im Sportmuseum geplantes Treffen wurden interessierte Turnfest- und Spartakiadeteilnehmer von 1983 und 1987 aufgerufen, sich im Sportmuseum der Hansestadt zu melden.

Kegler, Fechter, Leichtathleten bis hin zu Kampfrichter und Fahnenträger sind beim DDR-Sportler-Treff in Stendal dabei

Zusammen mit seinem Sohn Rayk Wille stellten Siegfried Wille sein Buch "Ich war 16 ..." im Stendaler Sportmuseum vor. Foto: Gerhard Draschowski

Bis heute haben sich 21 Personen im Sportmuseum beziehungsweise bei Siggi Wille gemeldet. Sportarten wie Kegeln, Tischtennis, Judo, Leichtathletik, Fechten sind vertreten. Auch Kampfrichter, Fahnenträger und Sportschauteilnehmer zeigten Interesse, wie auch Sporfestteilnehmer der Jahre 1977 und früher, teilt Wille mit und ergänzt: „Christine Hübner, Crossteilnehmerin 1987, hat mit ihrer Anmeldung sogar einige Erinnerungsstücke im Sportmuseum abgegeben.“

In der kommenden Woche soll der Termin für das Treffen, voraussichtlich Ende November, festgelegt werden. Weitere Interessenten können sich noch bis zum Mittwoch, 15. November, im Sportmuseum in der Stadtseeallee in Stendal, dienstags (10 bis 12 Uhr) und donnerstags (15 bis 17 Uhr), oder telefonisch unter: 0151 155 96 100 anmelden.