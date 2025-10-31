In einer Kirchenruine versuchen vier Stendaler, in der Dunkelheit Kontakt zu Geistern aufzunehmen. Ihre Videos veröffentlichen sie bei „Ghostflix“. Was die „Schattenwandler“ bei ihrer paranormalen Untersuchung erleben.

Unheimliche Erlebnisse: Vier Stendaler auf Geisterjagd in der Altmark

Die „Schattenwandler“ (von links): Cerstin, Tino, Tobias und Catrin gehen auf Geisterjagd in einer Kirchenruine im Landkreis Stendal.

Stendal - Dunkelheit hüllt die Kirchenruine ein. Kein Windhauch zu spüren. Die Temperatur sinkt gen Gefrierpunkt. Vier Geisterjäger aus Stendal packen ihre Gerätschaften aus, um Kontakt zur Geisterwelt aufzunehmen. Was sie bei ihrer paranormalen Untersuchung erleben.