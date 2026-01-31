Eine Verfolgungsjagd, die in der Nacht zum Sonnabend in Magdeburg beginnt, endet mit einem Unfall in der Börde. In Colbitz entdeckt die Polizei gleich mehrere Gründe für die Flucht.

Colbitz/Magdeburg - Immer wieder kommt es bei Verkehrskontrollen zu Fluchtversuchen. So auch in der Nacht zum Sonnabend (31. Januar) in der Börde. Was in Magdeburg begann, endete schließlich auf vereister Straße in Colbitz mit einem Unfall.

Wie eine Sprecherin des Polizeireviers Börde mitteilt, hatte ein Fahrer im Raum Magdeburg in der Nacht vom 30. Januar zum 31. Januar versucht, einer Verkehrskontrolle zu entkommen, in dem er mit seinem Auto flüchtete. Wie sich später herausstellte, aus offenbar gutem Grund.

Fahrer flüchtet bei Kontrolle: Polizei entdeckt, warum

Demnach fuhr er mit seinem Auto aus Richtung Magdeburg über die B189 in Richtung Stendal, vorbei an Wolmirstedt und durch Colbitz. „Dort kam das flüchtende Fahrzeug in der Lindhorster Straße nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum und einem Zaunpfeiler“, heißt es von der Polizeisprecherin.

Wie sich schließlich herausstellte, fuhr der Fahrer des Fluchtautos demnach unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und sei zugleich ohne Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen. „Des Weiteren passten die angebrachten Kennzeichen nicht zum vor Ort befindlichen Fahrzeug“, teilt die Polizei mit. Nun darf er wohl mit mehreren Verfahren rechnen.