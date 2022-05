Verpackungsmüll im Alltag vermeiden: Tipps und Tricks einer Expertin aus Stendal

Im "MY Unverpackt"-Laden von Yvonne Riesmann in Stendal können Kunden verschiedene Produkte in eigene Behälter abfüllen und so Verpackungsmüll vermeiden.

Stendal - Plastik ist überall. Es wird verwendet, um Lebensmittel und andere Produkte des Alltags zu verpacken und frisch zu halten. Doch hat das Verpackungsmaterial negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen. Dabei gibt es Möglichkeiten, im alltäglichen Leben auf Plastik zu verzichten und Verpackungsmüll zu reduzieren.

Yvonne Riesmann ist seit zwei Jahren Inhaberin des „MY Unverpackt“-Ladens in Stendal. Wie der Name des Geschäfts verrät, können Kunden dort viele Produkte wie Tee, Nudeln und Süßigkeiten ohne Verpackung kaufen. Dafür können sie die Produkte in mitgebrachte Behälter füllen. Yvonne Riesmann kennt den einen oder anderen Trick, wie im Alltag Verpackungsmüll vermieden werden kann.

Tipps für den Einkauf

Eine einfache Möglichkeit, um beim Einkaufen auf Verpackungsmüll zu verzichten, ist es, einen eigenen Beutel oder Behälter dabei zu haben. So kann man beispielsweise beim Bäcker oder auch an der Wurst- und Käsetheke auf unnötige Verpackungen verzichten. „Wir sind in bestimmte Gewohnheiten verfallen, dass es anfänglich komisch sein kann, wenn man der Verkäuferin den Beutel hinhält. Doch man muss diese Hemmschwelle nur überwinden. Je öfter man das macht, desto normaler wird die Situation“, erklärt Yvonne Riesmann. Sie habe beim Einkaufen mit dieser Methode auch bisher keine größeren Schwierigkeiten gehabt.

Diese Methode lässt sich auch auf Coffee-to-go übertragen. Mit einem mitgebrachten Becher oder einer Thermoskanne kann man den Plastikbecher umgehen.

Bereits vor dem Einkauf kann etwas getan werden, um Verpackungsmüll zu vermeiden: Einen Einkaufszettel schreiben. „Wenn man sich vorher Gedanken macht, was man wirklich braucht, kauft man bewusster“, sagt die 46-Jährige. Dadurch würde sich die Chance verringern, dass Lebensmittel verderben, da sie zu lange herumstehen.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt außerdem, frische und unverpackte Lebensmittel einzukaufen. In einem mitgebrachten Beutel können auch Obst und Gemüse transportiert werden, ohne auf eine Plastiktüte zurückgreifen zu müssen.

Tipps für die Küche

Beim Kochen und Backen kann es häufig vorkommen, dass Zutaten benötigt werden, die danach nicht mehr verwendet werden. Yvonne Riesmann zählt als Beispiel unter anderem Gewürze auf. „Die stehen dann Ewigkeiten im Regal und werden im schlechtesten Fall letztendlich entsorgt“, sagt sie. Für solche Situation bieten sich Unverpackt-Läden oder auch Märkte an, da dort genau die Menge abgewogen und gekauft werden kann, die tatsächlich benötigt wird.

Selberkochen ist gleichzeitig eine gute Möglichkeit, um weniger Müll zu produzieren, als Fertigprodukte zu kaufen oder auf Lieferdienste zurückzugreifen. „Man muss natürlich schauen, wie es in die jeweilige Lebenssituation passt“, sagt Yvonne Riesmann. Sie habe schon einige Ideen ausprobiert, die sie wieder verwerfen musste: „Ich wollte mir meinen eigenen Frischkäse zubereiten, doch musste ich feststellen, dass das auf Dauer einfach zu aufwendig ist.“

Verschiedene Tee-Sorten im "MY-Unverpackt"-Laden in Stendal. Foto: Leon Zeitz

Tipps für das Badezimmer

„Im Bad gibt es einige Möglichkeiten, um auf Plastik zu verzichten“, sagte Yvonne Riesmann. So könne beispielsweise anstatt Duschgel Seife beim Waschen verwendet werden. Festes Shampoo und Haarseife sind ebenfalls Alternativen, um auf Shampoo in Plastikflaschen zu verzichten. Die Verbraucherzentrale weißt daraufhin, dass Wasser im Produkt zu unnötigem Verpackungsmüll führe. Daher ist auch Waschpulverkonzentrat anstelle von Flüssigwaschmitteln eine Möglichkeit, um Müll zu sparen.

Einwegrasierer sollten ebenfalls vermieden werden. Die Empfehlung von Yvonne Riesmann lautet: Rasierhobel. „Die halten ewig“, sagt die 46-Jährige lachend.

Bei der Zahnpflege können anstatt von Zahnpasta sogenannte Zahntabletten benutzt werden. „Ich brauchte eine Weile, um mich daran zu gewöhnen, da die Tabletten nicht so stark schäumen wie Zahnpasta“, gibt Yvonne Riesmann zu. Mittlerweile habe sie sich jedoch an diese Alternative gewöhnt. „Nicht jede Sache ist für jeden was. Man muss sich etwas ausprobieren“, sagt die Stendalerin.

Tipps zum Thema Verschenken

Es dauert nicht mehr allzu lange, dann steht Weihnachten schon wieder vor der Tür. Buntes Geschenkpapier und glitzernde Schleifen sind beliebt und werten das Geschenk noch einmal auf. Doch entstehen dadurch auch Unmengen an Müll. Yvonne Riesmann empfiehlt sich beim Verpacken von Geschenken die Frage zu stellen: „Brauche ich das jetzt wirklich?“ Wenn man das Präsent in einem Behälter, wie eine Kiste, ein Glas oder einem Deko-Objet verschenkt, kann beispielsweise häufig auf Plastikfolie drum herum verzichtet werden.

Das Geschenk kann auch in einen schönen Stoff gewickelt werden. Es bieten sich auch Tischdecken oder ein T-Shirt an, sodass die Verpackung ein Teil des Geschenks wird.

Tipp: Nicht alles auf einmal

Über Jahre haben sich verschiedene Gewohnheiten gefestigt. Wer den Entschluss fasst, in Zukunft auf Plastik verzichten zu wollen, sollte daher nicht zwanghaft versuchen, von jetzt auf gleich alles umzustellen. „Es ist hilfreich sich langsam heranzutasten und Stück für Stück etwas zu ändern“, rät Yvonne Riesmann. Ihrer Meinung nach ist es besser, viele Menschen für das Thema zu sensibilisieren, sodass diese kleine Schritte machen, als drei Leute zu haben, die es perfekt machen.

Daher ist für sie auch der Ideenaustausch besonders wichtig. „Ich lese viele Bücher zu dem Thema oder hole mir im Internet auf den sozialen Netzwerken Inspirationen. Einige Kunden haben mir auch schon Tipps gegeben“, sagt Yvonne Riesmann.

