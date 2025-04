Opfer schildert traumatische Folgen des Übergriffs. Was die Auflärung des Verbrechens aus dem Jahr 2013 erschwert hat.

Versuchte Vergewaltigung in Stendal: DNA-Probe überführt den Täter nach mehr als einem Jahrzehnt

Nach mehr als einem Jahrzehnt könnte eine versuchte Vergewaltigung in Stendal dank DNA-Beweisen aufgeklärt werden.

Stendal - „Es hat sich alles verändert.“ Mit diesen Worten schilderte eine Frau am Mittwoch, 23. April, am Landgericht Stendal die Folgen einer versuchten Vergewaltigung aus dem Jahr 2013 in Stendal, wegen der ein heute 45 Jahre alter Mann auf der Anklagebank sitzt. Der Mann vermied den Blickkontakt mit der Frau im Zeugenstand. Wohl aus gutem Grund.