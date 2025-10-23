Kraniche fallen vom Himmel Vögel sterben wie die Fliegen - Labor in Stendal testet Kadaver
Majestätische Vögel stürzen wie Steine zu Boden – die Vogelgrippe breitet sich aus und hat den Kreis Stendal erreicht. Was bedeutet das für Naturfreunde, Geflügelhalter und Behörden?
Aktualisiert: 23.10.2025, 17:01
Stendal - Kraniche fallen tot vom Himmel: Apokalyptische Szenen spielen sich gerade im benachbarten Havelland ab. Die Vogelgrippe schlägt zu und lässt die großen, majestätischen Vögel wie Steine zu Boden fallen. Drohen im Kreis Stendal ähnliche Zustände?