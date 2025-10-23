Tote Kraniche zu Hauf liegen im Linumer Teichland im Kreis Ostprignitz-Ruppin auf einer Wiese. Auch im Kreis Stendal wurden bereits rund hundert tote Kraniche gefunden, die mutmaßlich an der Vogelgrippe verendet sind.

Foto: picture alliance/dpa/Artenkompetenzzentrum Rhinluch