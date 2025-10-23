weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Kraniche fallen vom Himmel: Vögel sterben wie die Fliegen - Labor in Stendal testet Kadaver

Majestätische Vögel stürzen wie Steine zu Boden – die Vogelgrippe breitet sich aus und hat den Kreis Stendal erreicht. Was bedeutet das für Naturfreunde, Geflügelhalter und Behörden?

Von Andreas König Aktualisiert: 23.10.2025, 17:01
Tote Kraniche zu Hauf liegen im Linumer Teichland im Kreis Ostprignitz-Ruppin auf einer Wiese. Auch im Kreis Stendal wurden bereits rund hundert tote Kraniche gefunden, die mutmaßlich an der Vogelgrippe verendet sind. Foto: picture alliance/dpa/Artenkompetenzzentrum Rhinluch

Stendal - Kraniche fallen tot vom Himmel: Apokalyptische Szenen spielen sich gerade im benachbarten Havelland ab. Die Vogelgrippe schlägt zu und lässt die großen, majestätischen Vögel wie Steine zu Boden fallen. Drohen im Kreis Stendal ähnliche Zustände?