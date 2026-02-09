„Es ging immer Stück für Stück“: Berufsimker Steffen Behrendt meisterte viele Herausforderungen. Der „Wabenkönig“ schaut dank der Messe „Grüne Woche“ optimistisch in die Zukunft.

Vom Jungen mit Bienenvolk zum Wabenkönig: Wie ein Stendaler seinen Traum groß macht

Acht Sorten Honig unter dem Label „Wabenkönig“ produzieren und vermarkten die Stendaler Steffen Behrendt und seine Ehefrau Larissa Koch-Behrendt.

Stendal - Vom Aufbau des Betriebs bis zur asiatischen Hornisse: Über die Herausforderungen auf dem Weg zu Sachsen-Anhalts größter Berufsimkerei sprach Steffen Behrendt bei einer Besichtigung seines Betriebs „Wabenkönig“ in Stendal mit Teilnehmern einer Fachmesse. Warum er stolz auf das Erreichte ist und hoffnungsvoll in die Zukunft blickt.