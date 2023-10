Wie wird man eigentlich Schulsozialarbeiterin und was gehört zur täglichen Arbeit dazu? Zwei Schulsozialarbeiterinnen aus Stendal erzählen über ihren Beruf.

Von Mobbing bis zur Sucht - Einblick in die Schulsozialarbeit in Stendal

Sie haben immer ein offenes Ohr: Karin Christiansen-Weniger (links) und Dorothee Schulz im Gespräch mit einem Schüler in der Sekundarschule „Adolf Diesterweg“ in Stendal.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Es steckt mehr dahinter, als einfach nur ein wenig Trost zu spenden, wenn ein Schüler eine Fünf in Mathe geschrieben hat. Das wird deutlich, wenn man Karin Christiansen-Weniger und Dorothee Schulz dabei zuhört, wie sie über ihren Beruf erzählen. Die beiden Frauen arbeiten als Schulsozialarbeiterinnen in Stendal nund erzählen, mit welchen Aufgaben sie täglich konfrontiert werden und was hinter dem Beruf steckt.