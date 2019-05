Die Stadt Stendal hat extra 92 neue Wahlkabinen gekauft. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

In der Hansestadt Stendal und ihren Ortsteilen öffnen am 25. Mai 36 Wahllokale. Gewählt wird in neuen Wahlkabinen.

Stendal (dly) l In der Hansestadt Stendal mit ihren Ortsteilen öffnen morgen 36 Wahllokale. Hinzu kommen die Briefwahlvorstände. Gewählt wird in neuen Wahlkabinen, 92 Stück hat die Stadt gekauft. Insgesamt sind 312 Wahlhelfer im Einsatz, informierte Stadtsprecher Armin Fischbach. „Die Aufstellung aller Wahlvorstände ist jedes Jahr wieder eine Herausforderung, aber dieses Jahr schien es besonders problematisch zu sein. Der größte Teil der Wahlhelfer besteht aus aktuellen und ehemaligen Beschäftigten der Stadtverwaltung“, so Fischbach. Im Laufe der letzten beiden Wochen hätten sich einige der bereits berufenen Wahlhelfer krankgemeldet oder mussten sich um Angehörige kümmern. Fischbach: „Es ist aber gelungen, alle Ausfälle mit eingeplanten Ersatzpersonen abzusichern.“ Kaffee und Kuchen in Uenglingen Wer in Uenglingen zur Wahl geht, kann gleich noch Kaffee und Kuchen genießen. Denn die Kita bietet ab Öffnung des Wahllokals einen Kuchenbasar an, kündigte Ortsbürgermeisterin Harriet Tüngler an. Und noch das: Weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht ins Wahllokal gehen kann, hatte die Borstelerin Ursula Reimann vorige Woche Briefwahlunterlagen beantragt. Bis gestern waren die Unterlagen noch nicht da. Probleme bei Briefwahl gelöst Bis gestern war aber auch ihr Antrag noch nicht im Rathaus eingegangen, sagte Fischbach und versicherte, dass es sich um einen Einzelfall handele. „Sämtlichen anderen Wahlberechtigten, die sich bei uns über den Verbleib ihrer Briefwahlunterlagen erkundigt hatten, konnte geholfen werden.“ Das Beantragen von Briefwahlunterlagen war bis gestern um 18 Uhr möglich. Kann der Wahlberechtigte glaubhaft versichern, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl (also heute), 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Wer bis gestern keine Wahlunterlagen erhalten hat, komme an einem Besuch in der Briefwahlstelle nicht vorbei, sagte Fischbach. Die ist heute von 9 bis 12 Uhr und morgen von 9 bis 15 Uhr im Stadthaus geöffnet. Ergebnisse live verfolgen Im Stendaler Rathaus wird damit gerechnet, dass es gegen 22 Uhr zur Stadtratswahl „Ergebnisse mit einer höheren Aussagekraft“ geben könnte, sagte Stadtsprecher Armin Fischbach auf Nachfrage. Aus kleineren Orten werden die Ergebnisse vermutlich früher einlaufen. Ab 18 Uhr werden im großen Sitzungssaal im Rathaus die nach und nach eingehenden Zahlen aus den Wahllokalen auf einer Leinwand präsentiert. Bereits ab 17.30 Uhr ist der Sitzungssaal im Landratsamt geöffnet. Ab 18 Uhr gibt es auf einer Leinwand alle Ergebnisse aus den Wahllokalen.

