Zwei Verträge mit einem Betreiber könnten der Kommune zusätzliche Mittel verschaffen. Und das soll erst der Anfang sein. Weitere Chancen bietet ein neues Landesgesetz.

Von Sebastian Pötzsch 25.09.2025, 11:15
Die Gemeinde Niedere Börde soll vom zwei Anlagen des Windparks in Ebendorf profitieren und könnte somit etwa 4.000 Euro pro Jahr erhalten.
Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Groß Ammensleben/Ebendorf - Erstmals könnte die Niedere Börde Einnahmen aus Windkraft erzielen. So steht die Gemeinde kurz vor der Unterzeichnung zweier Verträge mit dem Anlagenbetreiber „Mole“ aus in Mecklenburg-Vorpommern.