Gemeinde in der Börde verdient mit Windkraft Die Niedere Börde profitiert erstmals von Windpark Ebendorf
Zwei Verträge mit einem Betreiber könnten der Kommune zusätzliche Mittel verschaffen. Und das soll erst der Anfang sein. Weitere Chancen bietet ein neues Landesgesetz.
25.09.2025, 11:15
Groß Ammensleben/Ebendorf - Erstmals könnte die Niedere Börde Einnahmen aus Windkraft erzielen. So steht die Gemeinde kurz vor der Unterzeichnung zweier Verträge mit dem Anlagenbetreiber „Mole“ aus in Mecklenburg-Vorpommern.