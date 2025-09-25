Zwei Verträge mit einem Betreiber könnten der Kommune zusätzliche Mittel verschaffen. Und das soll erst der Anfang sein. Weitere Chancen bietet ein neues Landesgesetz.

Die Niedere Börde profitiert erstmals von Windpark Ebendorf

Groß Ammensleben/Ebendorf - Erstmals könnte die Niedere Börde Einnahmen aus Windkraft erzielen. So steht die Gemeinde kurz vor der Unterzeichnung zweier Verträge mit dem Anlagenbetreiber „Mole“ aus in Mecklenburg-Vorpommern.