Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen
Beliebtes Angebot Wann kehrt der Kartoffelautomat zurück nach Stendal? Landwirt und Stadt suchen Lösung
Landwirt Candy Beckurts möchte seinen Peulinger Kartoffelautomaten in Stendal wieder aufstellen. Während nach einer Lösung gesucht wird, kommen die Container andernorts gut an.
10.11.2025, 16:40
Stendal. - Das Telefon bei Landwirt Candy Beckurts aus Peulingen steht nicht still. Nicht nur die Volksstimme, sondern auch seine Kunden fragen: Wann kehrt der Kartoffelautomat nach Stendal zurück?