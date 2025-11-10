weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Beliebtes Angebot: Wann kehrt der Kartoffelautomat zurück nach Stendal? Landwirt und Stadt suchen Lösung

Beliebtes Angebot Wann kehrt der Kartoffelautomat zurück nach Stendal? Landwirt und Stadt suchen Lösung

Landwirt Candy Beckurts möchte seinen Peulinger Kartoffelautomaten in Stendal wieder aufstellen. Während nach einer Lösung gesucht wird, kommen die Container andernorts gut an.

Von Mike Kahnert 10.11.2025, 16:40
Der Kartoffelautomat an der Salzwedeler Straße in Stendal musste wegen rechtlicher Bedenken der Stadtverwaltung entfernt werden.
Der Kartoffelautomat an der Salzwedeler Straße in Stendal musste wegen rechtlicher Bedenken der Stadtverwaltung entfernt werden. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Das Telefon bei Landwirt Candy Beckurts aus Peulingen steht nicht still. Nicht nur die Volksstimme, sondern auch seine Kunden fragen: Wann kehrt der Kartoffelautomat nach Stendal zurück?