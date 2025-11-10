Landwirt Candy Beckurts möchte seinen Peulinger Kartoffelautomaten in Stendal wieder aufstellen. Während nach einer Lösung gesucht wird, kommen die Container andernorts gut an.

Wann kehrt der Kartoffelautomat zurück nach Stendal? Landwirt und Stadt suchen Lösung

Der Kartoffelautomat an der Salzwedeler Straße in Stendal musste wegen rechtlicher Bedenken der Stadtverwaltung entfernt werden.

Stendal. - Das Telefon bei Landwirt Candy Beckurts aus Peulingen steht nicht still. Nicht nur die Volksstimme, sondern auch seine Kunden fragen: Wann kehrt der Kartoffelautomat nach Stendal zurück?