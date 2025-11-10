In Magdeburg sind 22 Gemeinwesenarbeitsgruppen (GWA) aktiv, die sich für ihre Stadtteile engagieren. In einer von ihnen kam es jetzt zu einem ungewöhnlichen Vorgang.

In einem Magdeburger Stadtteil wurde der neue Sprecherrat eines Bürgergremiums per Geheimwahl bestimmt.

Magdeburg. - Die Gemeinwesenarbeitsgruppen (GWA) in Magdeburg sind wie Mikro-Parlamente in den einzelnen Stadtteilen. Der Unterschied: Jeder kann dort einfach so mitmachen, um sein Wohnumfeld zu verbessern. Und jeder kann sich auch zum Sprecher wählen lassen. Im Stadtteil Neue Neustadt kam es dabei jetzt zu einem ungewöhnlichen Vorgang.