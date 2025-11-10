weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ungewöhnliche Vorgänge im Bürgergremium: Geheimwahl im Magdeburger Stadtteil: Ordnungsbeigeordneter schreitet ein

Ungewöhnliche Vorgänge im Bürgergremium Geheimwahl im Magdeburger Stadtteil: Ordnungsbeigeordneter schreitet ein

In Magdeburg sind 22 Gemeinwesenarbeitsgruppen (GWA) aktiv, die sich für ihre Stadtteile engagieren. In einer von ihnen kam es jetzt zu einem ungewöhnlichen Vorgang.

Von Stefan Harter 10.11.2025, 18:30
In einem Magdeburger Stadtteil wurde der neue Sprecherrat eines Bürgergremiums per Geheimwahl bestimmt.
In einem Magdeburger Stadtteil wurde der neue Sprecherrat eines Bürgergremiums per Geheimwahl bestimmt. Foto: dpa

Magdeburg. - Die Gemeinwesenarbeitsgruppen (GWA) in Magdeburg sind wie Mikro-Parlamente in den einzelnen Stadtteilen. Der Unterschied: Jeder kann dort einfach so mitmachen, um sein Wohnumfeld zu verbessern. Und jeder kann sich auch zum Sprecher wählen lassen. Im Stadtteil Neue Neustadt kam es dabei jetzt zu einem ungewöhnlichen Vorgang.