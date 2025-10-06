Die apowida-Apotheke im Altmarkforum Stendal möchte Bewusstsein fürs Impfen stärken. Bei der „Langen Nacht des Impfens“ am 8. Oktober können sich Menschen in der Apotheke impfen oder nur beraten lassen.

Warum der Grippeschutz wichtiger ist, denn je

Immer weniger Menschen lassen sich gegen Grippe impfen. Die Stendaler apowida-Apotheke beteiligt sich an der bundesweiten „Langen Nacht des Impfens“, um das Thema wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken.

Stendal. - Sind alle Impfungen noch aktuell? Diese Frage stellen sich offenbar immer weniger Menschen. Die bundesweite Aktion „Lange Nacht des Impfens“ will das ändern und das Thema wieder stärker ins Bewusstsein rücken – auch in Stendal. Laut aktuellem Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) stagniert die Impfquote in Deutschland, ist teils rückläufig.