Die geplante Beitragserhöhung für Kita- und Hortplätze in der Verbandsgemeinde Flechtingen trifft viele Familien hart. Reporterin Anett Roisch schreibt über die Sorgen der Familien, den Spardruck der Kommune und die Hoffnung auf einen fairen Dialog.

Flechtingen – Die vorgesehenen Kita- und Hort-Kostensteigerungen hat viele Familien erschüttert. Bis zu 140 Prozent mehr – das klingt nicht nur drastisch, das ist es auch. Für Eltern, die ohnehin jeden Euro zweimal umdrehen müssen, ist das ein harter Schlag. Die Sorge, dass Bildung und Betreuung zur sozialen Frage werden, ist berechtigt.