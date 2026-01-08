Bürger in Stendal sind genervt. Nicht alle Straßen und Parkplätze werden von Eis und Glätte befreit. Die Stadtverwaltung erklärt auf Volksstimme-Nachfrage, wie der Winterdienst geregelt ist.

Auf dem Parkplatz Brüderstraße in Stendal wird der Schnee nicht geräumt. Bürger sind genervt.

Stendal. - Die Poststraße hat sich in eine Eisfläche verwandelt. Viele andere Straßen in Stendal teilen dasselbe Schicksal. Parkplätze sind unter einer Schneeschicht begraben und bleiben das auch, bis die Temperaturen wieder Plusgrade annehmen. Die Volksstimme-Redaktion haben Nachrichten von Bürgern erhalten, die von dieser Situation genervt sind. Die Stadtverwaltung erklärt, warum Parkflächen und nicht jede Straße vom Winterdienst geräumt werden.