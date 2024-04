Zwei Lkw fahren am 12. April langsam durch die Breite Straße in Stendal.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Zwei Lkw schieben sich gemeinsam mit einer Polizeieskorte am 12. April durch Stendal. Verwunderung steht in den Augen der Passanten geschrieben, die den Tag eigentlich in Ruhe in einem Eiscafé in der Breiten Straße ausklingen lassen wollten. Was war los?