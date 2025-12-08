Die Behinderteneinrichtung Chausseehaus Hassel nutzt seit Jahren gepachtetes Land. Warum die Mitarbeiter ihren vor fast 20 Jahren angelegten Sinnesgarten abbauen müssen.

Warum macht Bagger den Sinnesgarten am Chausseehaus Hassel bei Stendal platt?

Marcus Höhne (3. von links) und Daniel Eichbaum (im Bagger) reißen die Stützen der Sitzbänke im früheren Sinnesgarten am Chausseehaus Hassel aus dem Erdreich.

Stendal/Hassel - Marcus Höhne und Daniel Eichmann sind gestandene Männer. Aber von dieser Arbeit sind sie sichtlich angefasst. Sie haben vor fast 20 Jahren den Sinnesgarten am Chausseehaus Hassel mitgestaltet. Jetzt wird er dem Erdboden gleichgemacht. Ein weiterer Schicksalsschlag für die Behinderteneinrichtung.