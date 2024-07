Was weiß ChatGPT über Stendal? Ein Interview mit der künstlichen Intelligenz

Stendal - Vor nicht allzu langer Zeit war der Name ChatGPT überall zu lesen. Schulen und Universitäten fürchteten es als Schummelmittel für Schüler und Studenten. Auch in der Politik wurde über die Künstliche Intelligenz, unter anderem wegen möglicher Datenschutzrisiken, diskutiert. Das EU-Land Italien ging gar einen Schritt weiter und sperrte das Programm vorübergehend. Doch taugt die künstliche Intelligenz, die Antworten auf Fragen aus diversen Internetseiten zusammenträgt, als Recherchemittel, und was weiß es über Stendal? Ein Kurz-Interview mit ChatGPT über die Hansestadt, ihre Geschichte und politischen Akteure.