  4. Gebühren im Kreis Stendal steigen: Wasserverband Stendal-Osterburg erhöht 2026 die Abwasserpreise

Ab 2026 gelten für rund 54.000 Menschen im Gebiet des Wasserverbands Stendal-Osterburg höhere Preise. Geschäftsführer Mathias Ploewka erklärt die Details.

Von Victoria Barnack 09.12.2025, 09:37
Der Wasserverband Stendal-Osterburg erhöht zum 1. Januar 2026 die Entgelte für das Abwasser.
Foto: Victoria Barnack

Osterburg. - Mit Beginn des Jahres 2026 erhöht der Wasserverband Stendal-Osterburg (WVSO) die Abwasserpreise. Teurer wird es sowohl für Haushalte, die an eine Kanalisation angeschlossen sind, als auch für Besitzer von Kleinkläranlagen und Sammelgruben. Die Preissteigerungen liegen zwischen 9 und 24 Prozent.