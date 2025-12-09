Gebühren im Kreis Stendal steigen Wasserverband Stendal-Osterburg erhöht 2026 die Abwasserpreise
Ab 2026 gelten für rund 54.000 Menschen im Gebiet des Wasserverbands Stendal-Osterburg höhere Preise. Geschäftsführer Mathias Ploewka erklärt die Details.
09.12.2025, 09:37
Osterburg. - Mit Beginn des Jahres 2026 erhöht der Wasserverband Stendal-Osterburg (WVSO) die Abwasserpreise. Teurer wird es sowohl für Haushalte, die an eine Kanalisation angeschlossen sind, als auch für Besitzer von Kleinkläranlagen und Sammelgruben. Die Preissteigerungen liegen zwischen 9 und 24 Prozent.