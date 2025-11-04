weather wolkig
  4. Großeinsatz im Landkreis Stendal: Havarie in Hansestadt an der Elbe - Tiefbrunnen leckt und schießt Tausende Liter pro Minute nach oben

In Werben ist ein Tiefbrunnen außer Kontrolle geraten. Hochleistungspumpen bewahren die Stadt vor einer Überschwemmung. Zur Reparatur müssen Spezialtaucher ran.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 04.11.2025, 17:13
Ein artesischer Brunnen in Werben ist am Dienstagnachmittag, 3. November 2025, außer Kontrolle geraten. Erst Stunden nach Auftritt der Havarie schaffen es die Einsatzkräfte, den Pegel zu halten. Das Wasser wird mittels Hochleistungspumpen abgeführt.
Foto: Feuerwehr Werben

Werben - Dieser Einsatz hat es in sich. In der Hansestadt Werben (Landkreis Stendal) müssen Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und der Wasserverband Stendal-Osterburg eine Fontäne aus der Tiefe bändigen. Ein artesischer Brunnen ist bei Wartungsarbeiten des Wasserverbands am Montagnachmittag außer Kontrolle geraten.