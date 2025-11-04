Großeinsatz im Landkreis Stendal Havarie in Hansestadt an der Elbe - Tiefbrunnen leckt und schießt Tausende Liter pro Minute nach oben
In Werben ist ein Tiefbrunnen außer Kontrolle geraten. Hochleistungspumpen bewahren die Stadt vor einer Überschwemmung. Zur Reparatur müssen Spezialtaucher ran.
Aktualisiert: 04.11.2025, 17:13
Werben - Dieser Einsatz hat es in sich. In der Hansestadt Werben (Landkreis Stendal) müssen Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und der Wasserverband Stendal-Osterburg eine Fontäne aus der Tiefe bändigen. Ein artesischer Brunnen ist bei Wartungsarbeiten des Wasserverbands am Montagnachmittag außer Kontrolle geraten.