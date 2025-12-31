Wie in jedem Jahr lädt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stendal gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr auch 2026 wieder zum Weihnachtsbaumverbrennen ein.

Stendal - Zum traditionellen Weihnachtsbaum-Verbrennen laden der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stendal mit Unterstützung der Ortsfeuerwehr Stendal für Sonnabend, 10. Januar 2026, von 16 bis 20 Uhr ein. Was die Besucher beim Fest erwartet.

Auf dem Hof der Feuerwache in Stendal werden am 10. Januar 2026 wieder Weihnachtsbäume verbrannt. Plakat: Förderverein

Weihnachtsbäume in Stendal loswerden

Im eingezäunten Bereich auf dem Hof der Feuerwache an der Von-Schill-Straße 3 in Stendal können ab sofort Weihnachtsbäume abgeladen oder am Tag selbst mitgebracht werden. Der Baum sollte komplett abgeschmückt sein, Tannengrün ohne blaue Säcke auf den Haufen geworfen werden, bittet der stellvertretende Ortswehrleiter Florian Beckmann.

Die vielen helfenden Hände des Vereins zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Stendal sorgen für Essen und Getränke. Es wird Stockbrot über den Feuerschalen gebacken, an zwei Grillständen gibt es Bratwurst und Flammlachs. An einem Stand gibt es extra für Kinder Waffeln, Zuckerwatte, Popcorn und Kinderpunsch.

Die Einnahmen kommen der Arbeit der Ortsfeuerwehr Stendal zugute.