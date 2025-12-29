Die ALS stellt in Stendal wieder mehrere Container für Tannengrün auf. Wo sie zu finden sind und was zu beachten ist.

Stendal - Noch stehen in einigen Haushalten die schön geschmückten Weihnachtsbäume. Doch wohin mit der Tanne, wenn die Festtage vorbei sind und der Baum seine Zweige langsam hängenlässt?

Die ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH teilt mit, dass ab dem 2. Januar bis zum 12. Januar 2026 an mehreren Standorten in Stendal und Borstel (Am Lindenplatz) Container für die Einsammlung von Weihnachtsbäumen bereitgestellt werden. Die Container sind mit dem Hinweis „Nur für Weihnachtsbäume“ deutlich gekennzeichnet.

Die ALS weist darauf hin, dass die Weihnachtsbäume gründlich „abgeschmückt“ werden müssen, weil die Bäume weiter verwertet werden, und daher muss vor allem Lametta (oft bleihaltig) entfernt sein. Bürger, die keinen Containerstellplatz in ihrer Nähe haben, können die Äste ihres Weihnachtsbaumes zerkleinert in ihrer Biotonne entsorgen oder diese an den Recyclinghöfen im Kreis abgeben, sobald diese nach den Feiertagen im neuen Jahr wieder geöffnet haben. Wer eine Selbstanlieferungskarte für Gartenabfall hat, kann das ohne zusätzliche Gebühren tun.

An folgenden Orten werden in Stendal Container aufgestellt: Parkplatz Eisenbahnstraße, Schützenplatz (Einfahrt gegenüber Nordwall 5 neben dem Glascontainer), Maxim-Gorki-Straße, in der Gardelegener/Dahlener Straße am Parkplatz am Kreisverkehr, auf der Freifläche an der Lüderitzer Straße/Gardelegener Straße, an der Stadtseeallee/Ecke Adam-Ileborgh-Straße, in der Hans-Schomburg-Straße, Robert-Dittmann-Straße (Parkplatz hinter den Hausnummern 10 bis 10 E), Albrecht-Dürer-Straße (rechts neben dem NP-Eingang in der Parkbucht) und in der Adolf-Menzel-Straße (Parkfläche neben dem Heizhaus).