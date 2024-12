Martha (8) und Irma (10) hatten Gedichte für den Weihnachtsmann vorbereitet. Dafür gab es bei der Kinderweihnachtsfeier in Volgfelde Schokolade und einen Gutschein für einen Besuch im Tierpark in Stendal.

Volgfelde - Der Duft von Waffeln, Kinderpunsch und Glühwein stieg den Besuchern in die Nase, als sie am Sonntag den ehemaligen Kuhstall der Familie Klug in Volgfelde besuchten. Dort feierten die Anwohner des Stendaler Ortsteils die Kinderweihnachtsfeier der Gemeinde mit tatkräftiger Unterstützung des Landfrauenvereins Volgfelde. Wie die Dorfgemeinschaft durch dieses Fest weiter zusammenrückt.

Lesen Sie auch: Bürgermeisterin von Volgfelde bei Stendal kämpft seit Jahren für ein Herzensprojekt

Volgfelder Landfrauen-Vorsitzende und Gastgeberin Sibylle Klug und Ortsbürgermeisterin Karin Langnese begrüßten die Gäste bei der Kinderweihnachtsfeier in Volgfelde. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Richtige Weihnachtsstimmung kam am ersten Advent in Volgfelde auf. Liebevoll hatte Familie Klug mit ihren Helfern den ehemaligen Kuhstall hergerichtet. Ringsherum waren Kiefern und Baumscheiben mit weihnachtlichen Motiven wie Sternen platziert. Stimmungsvolle Beleuchtung mit Teelichtern in passend dekorierten Gläsern mit Strohsternen sorgte ebenfalls für eine heimelige Atmosphäre. Bevor es losging, warteten die Kinder ganz gespannt auf den Weihnachtsmann.

Familie Klug hatte den ehemaligen Kuhstall für die Kinderweihnachtsfeier der Gemeinde Volgfelde mit Helfern festlich hergerichtet. Foto: Anna Lisa Oehlmann

„Das Besondere an unserer Feier ist, dass alle Generationen gemeinsam feiern“, erklärte Landfrauen-Chefin Sibylle Klug. Vormals sei es eine reine Kinder- und Seniorenfeier gewesen. Da gab es wenig Raum für Eltern, mitzufeiern. Das sollte sich ändern. Nun ist das ganze Dorf eingeladen und rund 100 Besucher – fast so viele wie in dem 150-Einwohner-Dorf leben – waren zur Feier gekommen. „Das ist eine schöne Tradition, die wir weiter pflegen möchten“, sagte Sibylle Klug. Ob der Weihnachtsmann wohl Volgfelde findet? Die Landfrauen-Chefin stimmte gemeinsam mit einem Chor aus Kindern, Erziehern und Lehrpersonal aus dem Dorf beliebte Weihnachtslieder wie „O Tannenbaum“ und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ an.

Martha (8) und Irma (10) hatten Gedichte für den Weihnachtsmann bei der Kinderweihnachtsfeier der Gemeinde mit Unterstützung der Landfrauen in Volgfelde vorbereite. Gastgeberin ist Landfrauen-Chefin Sibylle Klug. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Und als der Weihnachtsmann endlich da war, stieg die Aufregung. Die Kinder wurden einzeln oder mit Geschwistern und Freunden namentlich aufgerufen. „So können die ganzen Kinderwagen, die durch den Ort geschoben werden, mal zugeordnet werden“, erklärte Sibylle Klug und fing mit der Vorstellung der neu hinzugezogenen an. Dabei lauschten die alteingesessenen Volgfelder aufmerksam. Ebenso bei den kurzen Gedichten und Liedern, die die Kinder präsentierten. Dafür ernteten sie Applaus von der Zuhörerschaft.

Lesen Sie auch: Radweg in Stendaler Ortsteil Volgfelde seit 23 Jahren in der Warteschleife

Der Weihnachtsmann belohnte ihre schönen Beiträge und ihren Mut mit einem Schoko-Weihnachtsmann und einem Gutschein für einen Besuch im Tierpark in Stendal – gesponsert von der Gemeinde Volgfelde.

Um das leibliche Wohl kümmerten sich die Landfrauen. Der Erlös aus dem Verkauf wird für einen guten Zweck verwendet. Bürgermeisterin Karin Langnese hatte gemeinsam mit Landfrauen-Chefin und Gastgeberin Sibylle Klug die Weihnachtsfeier organisiert. „Wir freuen uns, dass uns so viele Helfer tatkräftig beim Auf- und Abbau unterstützt haben“, sagte Karin Langnese.