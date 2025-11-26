Die Stadtverwaltung in Stendal informiert, wo es für Autofahrer während des Weihnachtsmarktes 2025 kein Durchkommen gibt und wo Parkverbot herrscht.

Zum Weihnachtsmarkt 2025 wird in Stendal unter anderem der gesamte Bereich rund um den Marktplatz gesperrt.

Stendal. - Der Stendaler Weihnachtsmarkt findet von Donnerstag, 11. Dezember, bis Sonntag, 14. Dezember, statt. Autofahrer müssen sich laut Stadtverwaltung schon einige Tage vorher auf Einschränkungen in der Innenstadt gefasst machen.

Die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt beginnen am Montag, 8. Dezember. An diesem Tag sind die Straßen Kornmarkt, Marienkirchstraße und Markt ab 7 Uhr für den Verkehr gesperrt. Sie werden erst wieder am Montag, 15. Dezember, um 17 Uhr freigegeben.

In der Brüderstraße gilt vom 10. bis 15. Dezember Halte- und Parkverbot. Auf dem Parkplatz Brüder-/Deichstraße gilt ab dem 10. Dezember 14 Uhr bis 14. Dezember 24 Uhr ebenfalls Halte- und Parkverbot.

Weitere Straßensperrungen erfolgen ab Mittwoch, 10. Dezember. Wie beim Rolandfest wird die Breite Straße ab der Ecke Hook bis zum Sperlingsberg gesperrt. In der Hohen Bude gibt es ab der Ecke Mittelstraße und im Birkenhagen ab der Einfahrt zum Hof der Volksbank in Richtung Marktplatz kein Durchkommen. Die Priesterstraße wird ab Hausnummer 18 und die Bruchstraße ab Ecke Haus der Vereine in Richtung Winckelmannplatz gesperrt. Alle von der Fußgängerzone abgehenden Straßen werden ebenfalls abgesichert.

Anwohner, die im Sperrgebiet wohnen und ihr privates Grundstück mit ihrem Auto während der Sperrzeit verlassen müssen, haben bis zum 1. Dezember die Möglichkeit, eine Gestattung beim Ordnungsamt zu beantragen. Das Ordnungsamt erreichen Sie unter Telefon 03931/651278 und E-Mail ordnungsamt@stendal.de.