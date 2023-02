Längst sind die Zeiten vorbei, in der die Brille als Zeichen für Streber und Versager galt. Ihr Image hat sich zum modischen Accessoire gewandelt. Welche Modelle besonders gefragt sind und welche aktuellen Trends die Bürger Stendals kaltlassen.

Welche Brillen in Stendal 2023 besonders gefragt sind

Wer eine Brille trägt, hat häufig die Qual der Wahl. Ann-Kathrin Baeß ist Augenoptik-Meisterin im Optikerhaus Ranke in Stendal und hat beim Thema Brillen-Trends den Durchblick.

Stendal - Minimalistisch, leicht, aus Metall, mit Kunststoffgläsern – so sieht derzeit die aktuelle Brillen-Mode aus. Zumindest fasst Ann-Kathrin Baeß vom Optiker-Geschäft Ranke in Stendal den derzeitigen Trend so zusammen. Brillenträger der Hansestadt greifen gerne auch zu anderen Modellen.