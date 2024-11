Stendal. - Der Hundeangriff auf ein neunjähriges Mädchen in Kusey in der Nähe von Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) hat im Ort für Bestürzung und Angst gesorgt. Die Hunde waren nicht angemeldet und wurden deshalb zeitweise in die Obhut des Tierheims Stendal-Borstel gegeben. Nur knapp vier Wochen nach der Beißattacke sind die Tiere wieder bei ihrer Besitzerin, obwohl es hieß, die Tiere wären „nicht resozialisierbar“. Wie sieht die Gefahr im Kreis Stendal aus, dass sich so etwas wiederholt?

