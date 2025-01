Welche Wohnblöcke die SWG 2025 in Stendal modernisieren möchte

Vom SWG-Wohnblock Käthe-Kollwitz-Straße 10-14 in Stendal sollen die oberen drei Etagen zurückgebaut werden.

Stendal. - Die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG) plant, in diesem Jahr acht Millionen Euro in Wohnraum zu investieren. Was der Großvermieter 2025 umsetzen möchte.