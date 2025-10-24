Zwei Weltkriege und die DDR: Familienbetrieb in sechster Generation Schlossermeister aus Leidenschaft: Joachim Jänecke
Schon als kleiner Junge wusste Joachim Jänecke, dass er Schlosser werden würde. So wie sein Vater, sein Großvater und die Generationen davor. Nun hält er den Goldenen Meisterbrief in den Händen.
24.10.2025, 19:00
Wolmirstedt. - Das alte Kirchenschloss fasziniert Joachim Jänecke immer noch. „Alles selbst hergestellt“, zeigt er auf die Einzelteile, die sich im Innern verbergen. Dr 75-Jährige hat das Handwerk des Schlossers von der Pike auf gelernt und sogar die nächste Generation begeistert. Der mindestens 186 Jahre alte Betrieb wird weitergeführt.