Schon als kleiner Junge wusste Joachim Jänecke, dass er Schlosser werden würde. So wie sein Vater, sein Großvater und die Generationen davor. Nun hält er den Goldenen Meisterbrief in den Händen.

Zwei Weltkriege und die DDR: Familienbetrieb in sechster Generation

Joachim Jänecke hat den Goldenen Meisterbrief bekommen. Sein Sohn Alexander führt inzwischen die Firma und wurde bereits mit dem Silbernen Meisterbrief geehrt.

Wolmirstedt. - Das alte Kirchenschloss fasziniert Joachim Jänecke immer noch. „Alles selbst hergestellt“, zeigt er auf die Einzelteile, die sich im Innern verbergen. Dr 75-Jährige hat das Handwerk des Schlossers von der Pike auf gelernt und sogar die nächste Generation begeistert. Der mindestens 186 Jahre alte Betrieb wird weitergeführt.