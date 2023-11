Die Mutti zückt das Taschentuch zückt, der Nachwuchs steht gut gekleidet parat. Die Stunde der Jugendweihe schlägt. Ansprechpartner gibt es in Stendal und Osterburg.

Stendal - Wer in der DDR aufgewachsen ist und die achte Klasse besuchte, der wusste, wenn die Maiglöckchen blühen, steht ein ganz großer Tag bevor: die Jugendweihe. Für 14-Jährige war der sozialistische Akt praktisch eine Pflichtveranstaltung. Nur wenige junge Heranwachsende feierten ihre Konfirmation. Nach dem Fall der Mauer war das Interesse an Jugendweihe-Runden erstmal nicht mehr so stark, im Laufe der Jahre hat sich das Blatt wieder gewendet. Sicherlich der Tatsache geschuldet, dass heutige Feststunden nicht mehr politisch durchzogen sind. Es muss kein „Ja, das geloben wir“, mitgesprochen und damit hoch offiziell versprochen werden, den Sozialismus gegen jeden imperialistischen Angriff zu verteidigen. Das Geschenkbuch „Vom Sinn unseres Leben“ ist längst eingetauscht gegen „(K)ein Handbuch zum Erwachsenwerden“.