Ländliche Erwachsenenbildung Wenn Lesen und Schreiben schwerfallen: Kurse in Stendal verhelfen Betroffenen zu mehr Selbstbewusstsein
In Sachsen-Anhalt können rund 150.000 Menschen nicht richtig lesen und schreiben. Die Ländliche Erwachsenenbildung in Stendal hilft Betroffenen mit verschiedenen Kursen.
22.02.2026, 19:00
Stendal - Selbstbewusst erklärt Denise Dejewski, wie ihr Lernprogramm auf dem Laptop funktioniert. Es hilft ihr dabei, deutsche Wörter besser zu verstehen. Die Stendalerin hat Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. „Besonders bei offiziellen Briefen fällt es mir schwer“, sagt die 43-Jährige. Damit ist sie nicht allein.