In Sachsen-Anhalt können rund 150.000 Menschen nicht richtig lesen und schreiben. Die Ländliche Erwachsenenbildung in Stendal hilft Betroffenen mit verschiedenen Kursen.

Wenn Lesen und Schreiben schwerfallen: Kurse in Stendal verhelfen Betroffenen zu mehr Selbstbewusstsein

Das Alphabet kennt doch jeder. Weit gefehlt. In Sachsen-Anhalt können rund 150.000 Menschen nicht richtig lesen und schreiben.

Stendal - Selbstbewusst erklärt Denise Dejewski, wie ihr Lernprogramm auf dem Laptop funktioniert. Es hilft ihr dabei, deutsche Wörter besser zu verstehen. Die Stendalerin hat Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. „Besonders bei offiziellen Briefen fällt es mir schwer“, sagt die 43-Jährige. Damit ist sie nicht allein.