Zum Weltalphabetisierungstag hat die Ländliche Erwachsenenbildung in Stendal ihre Türen geöffnet. Drei Kursteilnehmer erzählen ihre Geschichten auf dem Weg zur Selbstständigkeit.

Stendal - Nur einzelne Buchstaben konnte Renate Wohlthat bis zu ihrem 52. Lebensjahr lesen. Was sie in ihrer Jugend versäumt hatte, holt die zurückhaltende Stendalerin seit zehn Jahren Schritt für Schritt nach. Das Jobcenter vermittelte Renate Wohlthat in einen Kurs der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB). Anlässlich des Weltalphabetisierungstages stellte die LEB ihre Grundbildungsangebote im Landkreis Stendal sowie Kursangebote für Menschen mit geringer Lese- und Schreibkompetenz vor. Wie sie das weitergebracht hat, berichten die Kursteilnehmer selbst.